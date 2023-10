Periodistas latinas brillan en una exhibición del Smithsonian

Read in English.

Las noticias en español juegan un papel importante tanto en las comunidades de habla hispana que no hablan inglés, así como también en las comunidades bilingües – las dos cuentan con noticias en español como fuente de información. Ahora, un grupo de periodistas de lengua hispana, pioneras de las noticias en español en este país, están siendo reconocidas en una exhibición en el Museo Nacional de Historia Americana, en la Institución Smithsonian en Washington, D.C.

"¡De última hora! Latinas Report Breaking News" es una experiencia bilingüe. La exhibición incluye nombres que quizá no sean reconocidos por televidentes de noticias en inglés, pero sí son nombres reconocidos en los hogares donde se habla español o bilingües.

La exhibición reconoce el trabajo de María Elena Salinas,Blanca Rosa Vílchez,Dunia Elvir,Marilys Llanos,Gilda Mirós,Lori Montenegro, yIlia Calderón - periodistas jubiladas y actuales.

Melinda Machado es co-curadora de la exhibición y dice que este grupo de periodistas, "sirven como la cara, la fuente confiable de información y la voz que representa a las comunidades hispano parlantes en los Estados Unidos." Machado dice que representan a los cientos de mujeres que trabajan en el periodismo televisivo en español.

Jaclyn Nash / Smithsonian's National Museum of American History / Smithsonian's National Museum of American History En la galería escuchas la voz de María Elena Salinas en español en un video con subtítulos en inglés, "las periodistas latinas estamos ahí, cubriendo para la televisión de habla hispana las noticias de última hora."

La idea de "¡De última hora!" nació hace alrededor de siete años con un proyecto llamado "Escúchame,'' el cual documentó la historia de la televisión en español alrededor del país a través de historias orales de empleados jubilados y actuales de estaciones de televisión.

El proyecto se detuvo cuando la pandemia de COVID-19 empezó a principios del 2020, pero el equipo continuó el trabajo virtualmente. Y aunque el museo ha hecho investigación extensa sobre el origen de la radiodifusión en español en el país, esta es la primera vez que se enfoca en mujeres periodistas de noticias en español en televisión.

Cuando el equipo regresó a trabajar otra vez en el museo y examinaron el material que tenían, fue claro que la exhibición se debería centrar en las contribuciones de las periodistas en sus comunidades, dice Machado y agrega que la confianza de la gente en las noticias en español es mayor que la confianza en noticias en inglés porque las comunidades latinas se ven representadas e incluidas en las noticias en español.

Las noticias en español sirven a sus comunidades

La gente entra y sale de la panadería Dulce Vida en Hyattsville, Maryland. Es una mañana de otoño y se ven largas colas de clientes que esperan pagar por pastelitos y tamales. Casi nadie aquí sabe sobre la exhibición en el Smithsonian, pero la gente comparte sus hábitos de noticias televisivas en español.

"No me imagino vivir sin noticias en español," dice María Torres. A ella le gusta ver noticias en Univisión y en Telemundo. "Les tengo confianza. Una de las mejores experiencias de vivir en este país es que tienes acceso a información veraz y confiable."

Jaclyn Nash / Smithsonian's National Museum of American History / Smithsonian's National Museum of American History Esta parte de la exhibición incluye identificaciones de prensa, fotografías, guiones de noticias, ropa y zapatos usados por las periodistas Marilys Llanos, Gilda Mirós y Dunia Elvir.

Torres nació en Honduras y ha vivido en Hyattsville por más de dos décadas, dice ella.

"Me interesan las noticias sobre política de migración, salud y seguro social, entre otras," dice Torres en su lengua natal mientras sostiene una bolsa de semitas, pastelitos tradicionales en países hispano parlantes, hechas con caña de azúcar y pasas.

De acuerdo a un estudio de Nielsen, el líder en medición de audiencias en los medios de comunicación a nivel global, el 72% de los participantes latinas/latinos dijeron que es muy importante ver contenido en su propia lengua. El estudio, llamado "Actitudes sobre Representación en los Medios," también encontró que el 69% de adultos dijeron que las noticias locales en televisión son una forma confiable de información.

Miguel Camacho es un plomero que vive en Takoma Park, Maryland. Él está en la panadería comprando tamales de pollo, y dice, "siempre me ha gustado ver las noticias."

Camacho dice que también acostumbra ver a las dos cadenas de noticias en español.

"Si no tuviéramos noticias en español, no sabríamos nada de lo que está pasando," dice Camacho. "No tendríamos información sobre lo que el gobierno hace en términos de política migratoria, incluyendo las fronteras o elecciones. ¡No tendríamos información sobre la guerra actual en Israel!"

Camacho nació en el Estado de México en México y dice que cuando emigró a los Estados Unidos alrededor de hace tres décadas se dio a la tarea de estudiar inglés, pero aun así, prefiere ver noticias en español, "porque entiendo todos los matices del idioma y lo que se está reportando - en inglés me puedo perder algunas cosas," dice Camacho.

/ Marisa Peñaloza/NPR / Marisa Peñaloza/NPR Miguel Camacho dice que no puede imaginarse vivir sin noticias de televisión en español: "Cómo sabrías si el país se fuera a guerra? O si China quiere intervenir en nuestros asuntos?" se pregunta Camacho.

Él dice que confía en las noticias en español, y en las presentadoras y reporteras de los canales, "porque ellas se ven como nosotros. El idioma me hace sentir que estoy en mi casa, en mi país."

Cuando se le pregunta quién es su personalidad de televisión favorita, no lo duda ni un minuto.

"Maria Elena Salinas," dice Camacho, "ella piensa las cosas, es concienzuda y siempre me inspira confianza," Camacho dice que la extraña en los noticieros. Salinas se jubiló de Univisión después de 37 años de periodismo y actualmente es contribuyente en la cadena ABC.

Las periodistas latinas reciben reconocimiento pero la batalla continúa

Cuando entras a la sala de exhibición en el Museo Nacional de Historia Americana, lo primero que escuchas es la voz autoritaria, pero cálida de Salinas.

"Las periodistas latinas estamos ahí, cubriendo las noticias de última hora," dice Salinas en español, en un video con subtítulos en inglés, "sentimos profundamente la responsabilidad, no solo de informar, sino ayudar a la comunidad a entender y navegar nuestra compleja realidad."

Salinas dice que las periodistas latinas han roto barreras. "Pero aún enfrentan retos con estándares de belleza irrealistas, y discriminación por género. Además enfrentan expectativas muy diferentes a las de nuestros compañeros masculinos."

Lori Montenegro, directora del Buró de Noticias Telemundo en Washington D.C., dice que "cada vez que llegan a un puesto alto, pues, entonces empieza el escrutinio, se espera más de ellas" refiriéndose a las mujeres en la industria de noticias en español.

"Y todavía existen situaciones de sexismo y racismo frente y tras las cámaras", añade Salinas, "aún nos queda un largo camino por recorrer, pero sé que saldremos adelante, no importa el reto porque nuestra comunidad merece noticias de la más alta calidad."

El equipo curatorial que organizó la exhibición no tenía en mente una audiencia específica. La co-curadora Machado dice, "queremos alcanzar audiencias diversas."

Vedant Trivedi está visitando Washington, D.C. y dice que es un gran aficionado de la historia, por eso decidió visitar el museo y accidentalmente se tropezó con la exhibición "¡De última hora!"

Jaclyn Nash / Smithsonian's National Museum of American History / Smithsonian's National Museum of American History Las periodistas latinas han enfrentado discriminación, sexismo y estándares más altos que sus colegas hombres, dicen ellas, más sin embargo, su trabajo es en gran medida respetado y los televidentes confian en ellas.

"Me parece una exhibición hermosa," dice el residente de Nueva York, "y me gusta ver que el Smithsonian le está dando representación a un grupo minoritario." Los padres de Trivedi emigraron de la India en la década de 1970. Trivedi es economista y dice que estudió español en la escuela por 13 años.

Trivedi dice que la exhibición hace un buen trabajo "elevando historias de latinas al mismo tiempo que cuenta la historia Americana," y eso es importante recalca Trivedi, "porque no puedes contar la historia de los Estados Unidos sin incluir la historia de inmigrantes que han contribuido a construir el país."

Periodistas pioneras latinas destacan en sus comunidades

La historia de cada una de las siete periodistas latinas es representada en la exhibición cubriendo un momento histórico en el país, incluyendo marchas de migración, debates políticos, balseros cubanos, ataques de terrorismo y el movimiento llamado "Black Lives Matter," entre otros.

"Blanca Rosa Vílchez fue una de las periodistas que vio cuando las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York se desplomaron," la mañana del 11 de septiembre del 2001, dice Machado, "pero tuvo que correr para salvar su vida." Vílchez nació en Perú y es corresponsal de Noticias Univisión.

La ropa que vestía Vílchez ese trágico día es parte de la colección en la exhibición – una blusa color lapislázuli y una chaqueta negra. "Ella escogió ese atuendo porque había salido a esa área a hacer entrevistas para un reportaje sobre unas elecciones primarias." Machado agrega, "terminó vestida así por tres días en la zona de impacto."

Jaclyn Nash / Smithsonian's National Museum of American History / Smithsonian's National Museum of American History Blanca Rosa Vílchez emigró de Perú y empezó su carrera periodística en Univisión en 1987. Lori Montenegro vino de Santiago de Cuba y tiene tres decadas trabajando con Noticias Telemundo.

La exhibición es relativamente modesta, ocupando una galería de tan solo un poco más de 1,000 pies – el equivalente de una media cancha de tenis. Pero ilustra el impacto que históricamente han tenido las noticias en televisión en español en los Estados Unidos. Incluye guiones de noticias, credenciales de prensa, una lata de laca para el cabello, ropa, zapatos, bolsas y fotografías de las periodistas haciendo entrevistas, incluyendo a personalidades como Hillary Clinton y al ex-presidente Barak Obama.

También está la entrevista de María Elena Salinas con el controversial Subcomandante Marcos en Chiapas, México en 1998. Él fue el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que estaba en contra del NAFTA, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

La co-curadora Machado dice que una de las metas de la exhibición es destacar las diferencias entre noticias en televisión en español y en inglés.

"Las periodistas latinas informan y abogan por sus comunidades," Machado dice, y añade que esto es positivo y una de las razones por las cuales la audiencia confía en las periodistas de habla hispana. Machado estudió periodismo y dice que la objetividad en el periodismo puede ser ambigua.

"Si ves a través de la historia, {la objetividad} es su propio mito," dice Machado, antes de pausar y pensar detenidamente en sus próximas palabras, "¿Quién es citado primero? ¿Quién es el segundo? ¿Quién no es citado en las noticias?", se pregunta Machado. "Son aún seres humanos tomando decisiones sobre cómo hacer periodismo. Se dicen dos versiones de una historia, quizá existan tres versiones."

La comunidad latina sigue peleando por ser representada en los medios convencionales

"Soy nativo de la comunidad fronteriza de Nogales, Arizona y de Nogales, México," dice orgullosamente Carlos Parra, quien es un candidato postdoctoral en la Universidad de Arizona.

"Yo crecí viendo noticias en español con mis abuelos."

Parra dice que sus padres acostumbraban a ver noticias en inglés, convencionales, pero las noticias en español siempre lo han hecho sentir más a gusto.

/ Eric Gonzalez / Eric Gonzalez Carlos Parra dice que la comunidad latina en los Estados Unidos es diversa y compleja. "Univisión y Telemundo apelan a una identidad Latina panétnica que trasciende las diferencias culturales entre nacionalidades."

"Estas son nuestras noticias y nos incluyen a nosotros," dice él. Parra está escribiendo un libro con el título preliminar de Televisando Latinidad: Latino Los Ángeles y la Elevación de Televisión en Español en los Estados Unidos, 1960-2010, y él trabajó como consultor para la exhibición "¡De última hora!" con el Museo Nacional de Historia Americana.

Parra dice que las noticias convencionales en los Estados Unidos raramente incluyen a latinos en su cobertura, y cuando son incluidos, los latinos son presentados unidimensionalmente.

"Hay una falta de contexto y textura en noticias en inglés cuando cubren a las comunidades hispano parlantes," dice Parra y como ejemplo ofrece cobertura reciente de migración de Venezuela.

"No se explica cómo el presidente venezolano Maduro llegó a ser un dictador o el impacto que han tenido las sanciones estadounidenses en Venezuela empezando desde el 2014," dice Parra. Lo que escuchamos en noticias en inglés es que los migrantes siguen llegando, concluye.

Otra diferencia entre la programación de noticias en español y en inglés es la falta de cobertura de eventos culturales en Latinoamérica, Centroamérica y México en las noticias convencionales, dice Parra, quien es tercera generación Americano, bilingüe y bicultural.

"Por ejemplo, deberían incluir festejos del día de la independencia de los países hispano parlantes o producir obituarios de iconos de cultura popular como el cantante mexicano Juan Gabriel."

Parra dice que es muy importante ver quien trabaja en la sala de redacción en los canales de noticias porque es ahí donde se toman decisiones de cobertura. "¿Quiénes son los productores, quiénes son los editores que deciden que cubrir?" Parra dice que la representación o falta de representación de latinos en las noticias en inglés se decide detrás de las cámaras.

Las noticias en español necesitan evolucionar

Parra aplaude la idea de celebrar a periodistas latinas que trabajan en noticias en español. Pero como alguien que consume noticias en español y estudia el medio, dice que Univisión y Telemundo necesitan evolucionar – necesitan producir programación que atraiga audiencias jóvenes, inmigrantes recientes quienes quizá solo hablan español y también a latinas/latinos que no hablan un español fluido; a menudo ocurre que Americanos de tercera o cuarta generación no son tan apegados a la experiencia de los inmigrantes recién llegados al país.

/ Smithsonian's National Museum of American History / Smithsonian's National Museum of American History Periodistas latinas fueron pioneras en periódicos desde el siglo XIX, mucho antes de que salieran al aire las noticias en televisión en español en los Estados Unidos.

En el pasado las dos cadenas de televisión han explorado otro tipo de programación, dice Parra. Por ejemplo, en el 2000 Telemundo lanzó Mun2, un canal de suscripción, mezclando programación en español e inglés. En el 2015 Mun2 se volvió NBC Universo, y de acuerdo a la compañía Nielsen, Universo ocupaba el lugar 112 de las cadenas más vistas en el 2022, mientras que Univisión ocupó el séptimo lugar y Telemundo el 14 en ese mismo año.

Por su parte, Univisión también intentó incurrir en programación en inglés en 2013 con la meta de atraer a una audiencia bicultural y joven con la creación de Fusion TV. Pero falló en hacer el canal rentable, y finalmente lo canceló en el 2021.

"¿Hay cabida para spanglish en las noticias en la televisión en español?" pregunta Parra. Spanglish es una variedad lingüística que mezcla español e inglés y es utilizada por algunos hispanos en Estados Unidos. "¿O tal vez ocasionalmente sacar al aire programación en inglés sobre y para latinos?" Parra, quien tiene 36 años, dice que él piensa que sí hay espacio para tal programación, especialmente si las cadenas aspiran a seguir creciendo.

La exhibición "¡De última hora! Latinas Report Breaking News" debutó el mes pasado y seguirá abierta al público hasta mayo del 2025 en el Museo Nacional de Historia Americana de la Institución Smithsonian en Washington, D.C.

William Troop, Editor Supervisor en el programa de noticias de NPR, All Things Considered, editó este reportaje.

