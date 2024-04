Combatiendo la desinformación — en español — en las comunidades hispanas de EE.UU.

Read this story in English.

No, el presidente Joe Biden no ordenó el caso criminal contra el ex presidente Donald Trump. No, O.J. Simpson no murió a causa de las vacunas contra el COVID-19. Y, no, beber agua de mar no es saludable.

Estos son algunos de los últimos rumores, teorías de conspiración y otros elementos de noticias falsas desacreditados por Factchequeado, un sitio web en español que contrarresta la desinformación dirigida a millones de personas en la comunidad de habla hispana en EE. UU.

Factchequeado es un proyecto liderado por Maldita, la primera organización de medios sin fines de lucro de verificación de hechos creada para combatir la desinformación en España, y Chequeado, el primer equipo de verificación de hechos en Argentina y en el Sur Global.

Rafael Olavarría, el principal verificador de hechos sobre inmigración y política de Factchequeado, dijo a WLRN en una entrevista que la desinformación y la información errónea con frecuencia llegan a la vasta comunidad de habla hispana en EE. UU., que cuenta con 40 millones de personas.

Olavarría dice que los latinos y otros grupos de inmigrantes en Estados Unidos están constantemente expuestos a información errónea que comienza en sus países de origen y luego llega aquí a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Si recibe algo de sus amigos o familiares que parece desinformación, Olavarría dice que una cosa simple que se puede hacer de inmediato es preguntarles de dónde lo sacaron.

"Puedes hacer preguntas ... como, 'Oye, ese video que me acabas de enviar, ¿lo grabaste tú? ¿Lo viste en las noticias? ¿Lo verificaste en Google?'" dijo. "Intenta hacer preguntas para ver si, al mismo tiempo, pueden adquirir el hábito de verificar lo que están viendo en su WhatsApp".

Olavarría también dice que es importante procesar cómo le hace sentir una pieza de información. Los estafadores quieren volverse virales aprovechando sus emociones y temores, haciendo que las cosas parezcan más horribles o buenas de lo que son. Consulte con su instinto y verifique si lo que está viendo es cierto. Las imágenes se pueden ingresar en Google Lens, que está representado por el ícono de la cámara en la barra de búsqueda de Google.

Google Lens le dirá si la imagen es reciente o antigua y los sitios web donde puedes encontrarla. Esto le permitirá saber si la imagen que te enviaron es de un evento actual o pasado.

Factchequeado tiene un chatbot que funciona a través de WhatsApp y les permite utilizar inteligencia artificial para ayudar a las personas a descubrir si algo es factual o no. Por lo tanto, cualquier uno puede enviarles lo que quiera y trabajarán para verificarlo.

El número de WhatsApp para el chatbot es +1 (646)-873-6087.

"Nos aseguraremos de que obtengan la información correcta", dijo Olavarría. "Y una vez que esté hecho, la tendrán en sus teléfonos y podrán compartirla.

"Nadie quiere ser engañado, y nadie quiere convertirse en una herramienta para aquellos que quieren difundir desinformación ... Estamos aquí para todo lo que la comunidad latina necesita que actualmente no está disponible en los medios que tenemos en Estados Unidos".

El impacto de la desinformación y la información errónea en un grupo tan grande va más allá de lo que se transmite. La información falsa puede afectar la salud física y mental, las finanzas y cómo perciben sus comunidades.

También puede afectar su voto.

"Esa es una de las razones por las que estamos trabajando tan duro hacia las próximas elecciones", dijo Olavarría. "No diremos a las personas por quién votar, pero solo queremos que tengan un voto informado ... y no tomar una decisión basada en algo que no es verdad".