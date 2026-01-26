Bomberos, maestros y policías cuidan el sur de la Florida, pero no pueden vivir en el

To read the English version of this story, click here.

WLRN, la filial de NPR en el sur de la Florida, se ha asociado con FIU Caplin News, junto con otros medios locales, para producir una serie de reportajes que ponen el foco en la crisis de vivienda del sur de la Florida.

Michael Henry, nacido y criado en el condado de Miami, recibe un salario competitivo y beneficios por su trabajo de bombero de Broward desde hace dos años. Sin embargo, tiene que vivir a más de 100 millas del lugar donde cada día viaja para salvar vidas.

“Hace unos años pensé en comprar una casa en Miami, pero simplemente no podía”, cuenta Henry. “No quería endeudarme más solo por decir que tenía un hogar”.

El bombero explica que, aunque su trabajo le garantiza ingresos regulares, “menos del 10 % de mis compañeros vive en la ciudad. La mayoría alquila o se va a zonas más lejanas. Es frustrante porque trabajas aquí, pero no puedes permitirte quedarte.”

En el condado de Miami, el precio medio de una casa se incrementó más de un 80%, de 370 mil dólares a 675 mil dólares, entre el verano del 2019 al verano del 2025, según los informes mensuales de Miami Assotiation of Realtors.

Henry y su familia terminaron mudándose a Port St. Lucie, a casi dos horas de distancia. “Allá encontramos algo más asequible y un ambiente más tranquilo para nuestra hija. El costo de vida es más razonable, aunque ahora manejo una distancia mayor”.

Y es que, según los datos de noviembre y octubre de Ziprecruiter, los salarios medios de los bomberos y policías en el Condado de Miami rondan los 60,000 dólares por año; mientras que el de los maestros, no llegan a 50,000 mil dólares por año.

“No es que uno no gane bien, es que el mercado está fuera de control”, comenta.

En un caso óptimo, para comprar una casa de 675 mil dólares, el maestro, policía o bombero de Miami Dade deberían haber ahorrado 60 mil dólares. Podrían entonces pagar un 6.5% por adelantado e invertir el resto, unos 20 mil dólares de gastos de cierre. Le quedaría un préstamo de $634,500, a 30 años con un interés del 6.5%, o sea una letra de 4,000 dólares mensuales.

Un policía o bombero, con un salario de 60 mil dólares al año, invertiría 80% de sus ingresos mensuales para costearse la vivienda. Le quedaría 1000 dólares al mes para el resto de sus gastos. El maestro, con un salario de 50 mil, dedicaría casi todo su salario, un 96%, a pagar la casa, con solo 167 dólares al mes para para pagar impuestos, seguridad social, y el resto de los gastos.

“Estoy cansada de mudarme cada año”, confesó una maestra de primaria de Hialeah que pidió no revelar su nombre. “No tengo familia aquí, no puedo comprar casa y los alquileres suben más rápido que mi sueldo. Estoy considerando seriamente irme a otro estado.”

Incluso los proyectos de vivienda “asequible” pensados para estos sectores, como el de workforce housing en Miami Beach, han sido criticados por no ser realmente asequibles. Un apartamento de una habitación se alquila por alrededor de $2,554 mensuales, un precio todavía inalcanzable para la mayoría de los maestros y empleados públicos. Para los maestros, este coste supondría invertir en vivienda más de un 60% del salario de los y para los policías y bomberos, un 50%.

Estos cálculos se han hecho sobre salarios brutos, antes de los descuentos obligatorios por impuestos, seguro social y planes de salud.

El departamento de vivienda y desarrollo urbano de EE.UU. (HUD) marca un límite del 30% de los ingresos brutos para gastos de vivienda. Hasta ahí se considera el umbral de una casa a precio asequible. Cuando costearse un lugar donde vivir supera el 50% de los ingresos brutos, el residente sufre una carga severa o que está estresado financieramente. Niveles de gastos que no son sostenibles para la mayoría de las familias.

El éxodo de trabajadores esenciales plantea desafíos a largo plazo. Muchos empleados públicos deben recorrer largas distancias para llegar a sus puestos, lo que afecta la calidad de vida, el tiempo con sus familias y la estabilidad laboral.

“Miami te da una razón para querer levantarte, ir a la escuela, ir al trabajo, de hacer más porque Miami ofrece tanto. Es mi hogar, acá conocí a mi esposa, tuve a mi hija. Cuando decidimos que debíamos irnos, dolió mucho”, explica Henry. Sin embargo, mantiene clara su vocación: “Mi trabajo es servir, no importa el nivel económico de quien llama. Pero sí sé que para muchos compañeros la vivienda cerca del trabajo se volvió un lujo.”

Pese a ello, reconoce, existen alternativas. “Hay programas para ayudar a comprar casa, pero siempre hay restricciones. No puedes simplemente aceptar la primera oferta porque no es viable a largo plazo. Eso nos obliga a buscar opciones más lejos”, dice.

Expertos de UBS en el Global Real Estate Bubble Index 2025 advierten que el sur de la Florida enfrenta una crisis de vivienda estructural: los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios y la oferta de viviendas asequibles sigue siendo limitada.

“Miami es mi versión de América, significa todo para mí”, dice Michael. Mientras tanto, trabajadores de primera línea como él siguen sirviendo a una comunidad en la que ya no pueden permitirse vivir.